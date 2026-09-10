Ninho Antarès Arena Le Mans
dimanche 21 février 2027 · Antarès Arena · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Ninho
Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-21 18:00:00
fin : 2027-02-21
Date(s) :
2027-02-21
Retrouvez Ninho à Antarès Le Mans !
Ninho confirme encore cette année son statut d’artiste le plus récompensé de l’histoire avec plus de 430 singles certifiés et plusieurs albums multi-certifiés. Le rappeur N°1 nous réserve une tournée 2027 d’envergure, pensée à la mesure de sa carrière et se son impact sur le paysage musical français
RDV le dimanche 21 février 2027 à 18h à Antarès Arena ! .
Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 40 70 00
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English :
See Ninho %E0 Antar%E8s in Le Mans!
L’événement Ninho Le Mans a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Le Mans
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