Ninho Antarès Arena Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Ninho

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-21 18:00:00

fin : 2027-02-21

Date(s) :

2027-02-21

Retrouvez Ninho à Antarès Le Mans !

Ninho confirme encore cette année son statut d’artiste le plus récompensé de l’histoire avec plus de 430 singles certifiés et plusieurs albums multi-certifiés. Le rappeur N°1 nous réserve une tournée 2027 d’envergure, pensée à la mesure de sa carrière et se son impact sur le paysage musical français

RDV le dimanche 21 février 2027 à 18h à Antarès Arena ! .

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 40 70 00

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English :

See Ninho %E0 Antar%E8s in Le Mans!

L’événement Ninho Le Mans a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Le Mans