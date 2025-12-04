NINO ARIAL ZENITH DE PAU Pau

NINO ARIAL

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2027-04-25

fin : 2027-04-25

Alors qu’il cumule plus de 150 millions de vues tous réseaux confondus, Nino fait le pari de tout lâcher et de se lancer sur scène.

Après avoir fait ses armes en première partie de Gad Elmaleh et de Redouane Bougheraba, il est aujourd’hui enfin prêt à vous présenter son 1er spectacle.

Parfois insolent mais jamais insultant, il vous séduira tant par ses sketchs hilarants que par son sens inné de l’improvisation, qui lui permettent de développer une complicité toute particulière avec son public.

Dans ce spectacle, Nino se dévoile, dépeint sa vie et sa vision du monde à travers des sketchs qu’il n’a piqué à personne ! .

