Nitcho Reinhardt et Christophe Lartilleux, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Nitcho Reinhardt est un guitariste hors-norme, surprenant par son talent et la rapidité de son jeu, qui laissent transparaître toute sa sensibilité. Né à Verdun en Meuse et bien connu dans la région, il fut bercé depuis son enfance par la musique de son idole et cousin Django Reinhardt, puis a suivi ses propres traces. Il réalise son premier album en 2008 (Latcho Dives), avec ses frères Tony et Youry Reinhardt à la guitare rythmique, et un second album en 2011 (Une histoire). Depuis il arpente de nombreuses scènes françaises et internationales : festival Django Reinhardt d’Oslo (Norvège), Kamoro jazz à Pragues, le plus grand festival mondial de romani (Tchéquie), Palais des arts de Budapest (Hongrie), à Londres, au Vieux Port d’Amsterdam (Pays Bas). Accompagné par Christophe Lartilleux, ce musicien est le fondateur du groupe Latcho Drom, entre autres… Il a également réalisé les doublures du jeu de mains de Django Reinhardt dans le film Django en 2017.

Line-up : Nitcho Reinhardt : guitare ; Christophe Lartilleux : guitare

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Héritier du légendaire Django Reinhardt, Nitcho Reinhardt éblouit par sa virtuosité et sa sensibilité, accompagné du talentueux Christophe Lartilleux pour un après-midi musical inoubliable.

Le dimanche 05 juillet 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 05 juillet 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 19€ à 22€

Tarif sur place : 22€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T16:00:00+02:00;2026-07-05T17:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/nitcho-reinhardt-christophe-lartilleux contact@38riv.com



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