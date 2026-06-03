Nitcho Reinhardt et Christophe Lartilleux, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Nitcho Reinhardt et Christophe Lartilleux, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 5 juillet 2026.
Nitcho Reinhardt est un guitariste hors-norme, surprenant par son talent et la rapidité de son jeu, qui laissent transparaître toute sa sensibilité. Né à Verdun en Meuse et bien connu dans la région, il fut bercé depuis son enfance par la musique de son idole et cousin Django Reinhardt, puis a suivi ses propres traces. Il réalise son premier album en 2008 (Latcho Dives), avec ses frères Tony et Youry Reinhardt à la guitare rythmique, et un second album en 2011 (Une histoire). Depuis il arpente de nombreuses scènes françaises et internationales : festival Django Reinhardt d’Oslo (Norvège), Kamoro jazz à Pragues, le plus grand festival mondial de romani (Tchéquie), Palais des arts de Budapest (Hongrie), à Londres, au Vieux Port d’Amsterdam (Pays Bas). Accompagné par Christophe Lartilleux, ce musicien est le fondateur du groupe Latcho Drom, entre autres… Il a également réalisé les doublures du jeu de mains de Django Reinhardt dans le film Django en 2017.
Line-up : Nitcho Reinhardt : guitare ; Christophe Lartilleux : guitare
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz manouche — Héritier du légendaire Django Reinhardt, Nitcho Reinhardt éblouit par sa virtuosité et sa sensibilité, accompagné du talentueux Christophe Lartilleux pour un après-midi musical inoubliable.
Le dimanche 05 juillet 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 05 juillet 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 19€ à 22€
Tarif sur place : 22€ à 25€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T16:00:00+02:00;2026-07-05T17:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/nitcho-reinhardt-christophe-lartilleux contact@38riv.com
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