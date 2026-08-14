Nitcho Reinhardt trio Le Son de la Terre PARIS 05
dimanche 28 février 2027 · Le Son de la Terre · PARIS 05
Informations pratiques
Placée sous le signe du swing et de la complicité, cette rencontre exceptionnelle réunit sur scène trois maîtres du jazz manouche et de la musique tsigane : les guitaristes virtuoses Nitcho Reinhardt et Christophe Lartilleux, soutenus par la poésie et l’énergie de Ji-Bé Baudin à l’accordéon.
Ensemble, ils transcendent la tradition pour offrir un voyage musical suspendu entre émotion pure, virtuosité technique et esprit de fête.
Christophe Lartilleux : guitare
Ji-Bé Baudin : accordéon
Nitcho Reinhardt : guitare
Nitcho Reinhardt trio.
Le dimanche 28 février 2027
de 18h00 à 20h00
payant
25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-28T19:00:00+01:00
fin : 2027-02-28T21:00:00+01:00
Date(s) : 2027-02-28T18:00:00+02:00_2027-02-28T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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