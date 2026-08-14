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Nitcho Reinhardt trio Le Son de la Terre PARIS 05

dimanche 28 février 2027 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Nitcho Reinhardt trio Le Son de la Terre PARIS 05

Informations pratiques

Début
dimanche 28 février 2027
Fin
dimanche 28 février 2027
Lieu
Le Son de la Terre
Adresse
2 Port de Montebello
Ville
75005 PARIS 05
Département
Paris
Tarif
<p class="text">25 euros.</p>

Placée sous le signe du swing et de la complicité, cette rencontre exceptionnelle réunit sur scène trois maîtres du jazz manouche et de la musique tsigane : les guitaristes virtuoses Nitcho Reinhardt et Christophe Lartilleux, soutenus par la poésie et l’énergie de Ji-Bé Baudin à l’accordéon.

Ensemble, ils transcendent la tradition pour offrir un voyage musical suspendu entre émotion pure, virtuosité technique et esprit de fête.

Christophe Lartilleux : guitare

Ji-Bé Baudin : accordéon

Nitcho Reinhardt : guitare

Nitcho Reinhardt trio.
Le dimanche 28 février 2027
de 18h00 à 20h00
payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-28T19:00:00+01:00
fin : 2027-02-28T21:00:00+01:00
Date(s) : 2027-02-28T18:00:00+02:00_2027-02-28T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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