No Tongues, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
mardi 1 décembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
No Tongues Mardi 1 décembre, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T18:30:00+01:00 – 2026-12-01T19:30:00+01:00
Fin : 2026-12-01T18:30:00+01:00 – 2026-12-01T19:30:00+01:00
Concert
Les quatre membres de No Tongues œuvrent depuis 2015 à la création d’un univers sonore contemporain qui abolit les frontières géographiques et temporelles. Explorant les sonorités et chants ancestraux, le groupe se reconnecte à la puissance originelle des musiques, mêlant le visible et l’invisible, pour créer une communion forte et habitée avec le public.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
No Tongues œuvrent depuis 2015 à la création d’un univers sonore contemporain qui abolit les frontières géographiques et temporelles.
Thomas Langouet
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