No Tongues, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

No Tongues Mardi 1 décembre, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T18:30:00+01:00 – 2026-12-01T19:30:00+01:00

Fin : 2026-12-01T18:30:00+01:00 – 2026-12-01T19:30:00+01:00

Concert

Les quatre membres de No Tongues œuvrent depuis 2015 à la création d’un univers sonore contemporain qui abolit les frontières géographiques et temporelles. Explorant les sonorités et chants ancestraux, le groupe se reconnecte à la puissance originelle des musiques, mêlant le visible et l’invisible, pour créer une communion forte et habitée avec le public.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

No Tongues œuvrent depuis 2015 à la création d’un univers sonore contemporain qui abolit les frontières géographiques et temporelles.

Thomas Langouet