Ornans

Noce(s) Spectacle déambulatoire en extérieur

Parc de la Visitation 7 Rue Édouard Bastide Ornans Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Pour célébrer les noces d’étain des ateliers théâtre de la compagnie Le Punk à Mouton, Gladys Bruchon et Thomas Personeni, metteur.es en scène de la compagnie, ont décidé de mettre les petits plats dans les grands. Ils ont imaginé un spectacle exceptionnel qui réunit tous leurs élèves. 60 comédiens investissent l’espace public dans un grand spectacle de rue, baptisé NOCE(s), spectacle hors-normes écrit sur mesure !

NOCE(s), c’est l’histoire d’un mariage qui aurait pu être bien parti une mariée magnifique, un marié toujours souriant, une cérémonie préparée dans les moindres détails, des familles comblées, un service traiteur parmi les meilleurs, une pièce montée plus qu’originale.

Mais… NOCE(s), ce sera plutôt l’histoire d’un ratage. D’un gros ratage.

Alors enfilez votre costume ou mettez votre chapeau des grandes occasions, car la cérémonie approche et vous êtes tous.tes invité.es à ce joyeux bordel.

À Ornans, Parc de la Visitation, le samedi 23 mai 2026 à 16h00 et le dimanche 24 mai 2026 à 19h00. (En cas de mauvais temps, report des représentations le weekend du 06/07 juin ou du 13/14 juin).

Tarif plein 10 euros Tarif réduit 5 euros (pour les moins de 16 ans et adhérents de l’association Le Punk à mouton).

ATTENTION Jauge limitée. Ouverture de la billetterie le 30 mars 2026.

BILLETTERIE

En ligne https://www.helloasso.com/associations/compagnie-le-punk-a-mouton/evenements/noce-s-samedi-02-mai-2026

Par tél 06.37.69.69.86 Par mail contact@lepunkamouton.com

Ouverture du site, de la buvette et de la petite restauration une heure avant le début du spectacle. .

Parc de la Visitation 7 Rue Édouard Bastide Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 69 69 86 contact@lepunkamouton.com

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English : Noce(s) Spectacle déambulatoire en extérieur

L’événement Noce(s) Spectacle déambulatoire en extérieur Ornans a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON