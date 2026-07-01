Informations pratiques

Souvigné

Nocturne au musée de Souvigné

Rue du Prieuré Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Nous vous invitons à venir découvrir notre nouvelle exposition de l’été dans le bel écrin qu’offre le temple calviniste (proche du musée).

Nous avons choisi de vous raconter l’enfance d’autrefois , du second Empire à la deuxième guerre mondiale.

Quatre scénographies l’illustrent avec une cinquantaine de mannequins d’enfants en tenues authentiques.

Leurs vêtements y évoquent des enfances différentes, enfance bourgeoise et enfance paysanne de notre contrée.

Des objets du quotidien, des jouets marquent également leur statut social.

De précieux et rares documents photographiques du 19e siècle permettent de découvrir le costume poitevin de nos drôles et drolesses ; celui-ci, trop porté, nous a rarement été transmis.

Une trentaine de mannequins adultes les entourent. .

Rue du Prieuré Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 95 35 31 info@musee-souvigne.com

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English : Nocturne au musée de Souvigné

L’événement Nocturne au musée de Souvigné Souvigné a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Haut Val De Sèvre