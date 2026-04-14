Nocturne au Musée des UMC de Colmar, Musée des usines municipales, Colmar
Nocturne au Musée des UMC de Colmar, Musée des usines municipales, Colmar samedi 23 mai 2026.
Nocturne au Musée des UMC de Colmar Samedi 23 mai, 18h00 Musée des usines municipales Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Le visiteur découvre le monde de la « machinerie », témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur et leurs racines. Une preuve que la technologie peut être « belle ».
Musée des usines municipales Forêt du Neuland Rue Rudenwadelweg, Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est http://www.musee-umc.fr Situé sur le site même de l’ancien pompage des eaux du bassin de vie de Colmar, le musée des UMC a su conserver le patrimoine industriel rattaché aux activités des Usines Municipales, l’eau, le gaz, l’électricité et les transports publics.
Le visiteur découvre le monde de la « machinerie », témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur et leurs racines. Une preuve que la technologie peut être « belle ».
© Musee UMC
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