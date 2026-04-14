Nocturne au Musée des UMC de Colmar, Musée des usines municipales, Colmar

Nocturne au Musée des UMC de Colmar Samedi 23 mai, 18h00 Musée des usines municipales Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le visiteur découvre le monde de la « machinerie », témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur et leurs racines. Une preuve que la technologie peut être « belle ».

Musée des usines municipales Forêt du Neuland Rue Rudenwadelweg, Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est http://www.musee-umc.fr Situé sur le site même de l’ancien pompage des eaux du bassin de vie de Colmar, le musée des UMC a su conserver le patrimoine industriel rattaché aux activités des Usines Municipales, l’eau, le gaz, l’électricité et les transports publics.

Le visiteur découvre le monde de la « machinerie », témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur et leurs racines. Une preuve que la technologie peut être « belle ».

© Musee UMC