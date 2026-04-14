Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nocturne au Musée des UMC de Colmar, Musée des usines municipales, Colmar

Nocturne au Musée des UMC de Colmar, Musée des usines municipales, Colmar

Nocturne au Musée des UMC de Colmar, Musée des usines municipales, Colmar samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée des usines municipales

Adresse : Forêt du Neuland Rue Rudenwadelweg, Colmar

Ville : 68000 Colmar

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Nocturne au Musée des UMC de Colmar Samedi 23 mai, 18h00 Musée des usines municipales Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le visiteur découvre le monde de la « machinerie », témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur et leurs racines. Une preuve que la technologie peut être « belle ».

Musée des usines municipales Forêt du Neuland Rue Rudenwadelweg, Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est http://www.musee-umc.fr Situé sur le site même de l’ancien pompage des eaux du bassin de vie de Colmar, le musée des UMC a su conserver le patrimoine industriel rattaché aux activités des Usines Municipales, l’eau, le gaz, l’électricité et les transports publics.
Le visiteur découvre le monde de la « machinerie », témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur et leurs racines. Une preuve que la technologie peut être « belle ».

© Musee UMC

À voir aussi à Colmar (Haut-Rhin)