Informations pratiques

Cormoranche-sur-Saône

Nocturne BEfun Warrior

chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:45:00

fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Tous les mercredis soir à partir du 22 juillet, les BEfun warrior, courses chronométrées à partir de 8 ans vous seront proposées.

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chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Every Wednesday evening starting July 22, BEfun Warrior timed races for ages 8 and up will be offered.

L’événement Nocturne BEfun Warrior Cormoranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle