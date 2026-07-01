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AGENDA · Cormoranche-sur-Saône

Nocturne BEfun Warrior Cormoranche-sur-Saône

mercredi 22 juillet 2026 · Cormoranche-sur-Saône

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
18:45:00
Adresse
chemin du Lac
Ville
01290 Cormoranche-sur-Saône
Département
Ain
Tarif
5 5 5

Cormoranche-sur-Saône

Nocturne BEfun Warrior

chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:45:00
fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Tous les mercredis soir à partir du 22 juillet, les BEfun warrior, courses chronométrées à partir de 8 ans vous seront proposées.
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chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Every Wednesday evening starting July 22, BEfun Warrior timed races for ages 8 and up will be offered.

L’événement Nocturne BEfun Warrior Cormoranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle

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