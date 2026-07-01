Nocturne de l’aquaparc Befun Cormoranche-sur-Saône
vendredi 24 juillet 2026 · Cormoranche-sur-Saône
Informations pratiques
Cormoranche-sur-Saône
Nocturne de l’aquaparc Befun
chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône Ain
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
A partir de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-08-14 21:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Tout les vendredis à partir du 24 juillet, le BEfun vous sera ouvert pour la nuit
.
chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
Every Friday %E0 starting July 24, BEfun will be open all night
L’événement Nocturne de l’aquaparc Befun Cormoranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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