Informations pratiques

Cormoranche-sur-Saône

Nocturne de l’aquaparc Befun

chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône Ain

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

A partir de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-08-14 21:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Tout les vendredis à partir du 24 juillet, le BEfun vous sera ouvert pour la nuit

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chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Every Friday %E0 starting July 24, BEfun will be open all night

L’événement Nocturne de l’aquaparc Befun Cormoranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle