Saint-Cyprien

Nocturne de caractère

Place de la Liberté Saint-Cyprien Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Au fil d’une balade nocturne aux flambeaux, laissez-vous guider à travers les ruelles et les lieux emblématiques du village.

Plusieurs étapes ponctuent le parcours chacune sera l’occasion de découvrir un élément remarquable du patrimoine local.

La soirée se clôturera par un bal traditionnel.

Dans le cadre de son label Petite Cité de Caractère, le village de Saint-Cyprien vous invite à vivre une soirée originale et conviviale à la découverte de son patrimoine !

Au fil d’une balade nocturne aux flambeaux, laissez-vous guider à travers les ruelles et les lieux emblématiques du village.

Plusieurs étapes ponctuent le parcours chacune sera l’occasion de découvrir un élément remarquable du patrimoine local grâce à une présentation historique, accompagnée d’un spectacle vivant (arts du cirque, théâtre de rue, musique et autres surprises).

Une façon ludique et poétique de découvrir Saint-Cyprien à la tombée de la nuit !

La soirée se clôturera dans une ambiance festive avec un bal traditionnel, où chacun pourra danser et prolonger ce moment de partage.

Buvette et crêpes sur place pour régaler petits et grands.

GRATUIT Tout public .

Place de la Liberté Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 28 22

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English : Nocturne de caractère

Let the torches guide you through the village’s narrow streets and emblematic sites.

There are several stops along the way: each one a chance to discover a remarkable part of the local heritage.

The evening ends with a traditional ball.

L’événement Nocturne de caractère Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-05 par Périgord Noir Vallée Dordogne