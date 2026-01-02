Nocturne de Morcenx Morcenx-la-Nouvelle
Nocturne de Morcenx Morcenx-la-Nouvelle jeudi 23 juillet 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Nocturne de Morcenx
Place Aristide Briand Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Venez participer à la Nocturne de Morcenx organisée par le CAM cyclisme
Dossards à 19h30
Départ de la course à 20h30
Prix du meilleur sprinteur les 3 premiers récompensés
Repas organisé par le CAM omnisport 15€
Entrecôtes, frites, café, glaces
Inscription à l’Office de Tourisme
Venez participer à la Nocturne de Morcenx organisée par le CAM cyclisme
Dossards à 19h30
Départ de la course à 20h30
Prix du meilleur sprinteur les 3 premiers récompensés
Repas organisé par le CAM omnisport 15€
Entrecôtes, frites, café, glaces
Inscription à l’Office de Tourisme .
Place Aristide Briand Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nocturne de Morcenx
Come join us for the Morcenx Night Race organized by the CAM Cycling Club
Race bibs at 7:30 p.m.
Race start at 8:30 p.m.
Best Sprinter Award: Prizes for the top 3 finishers
Dinner organized by CAM Omnisport: 15?
Steaks, fries, coffee, ice cream
Registration at the Tourist Office
L’événement Nocturne de Morcenx Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Morcenx
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