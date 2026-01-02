Morcenx-la-Nouvelle

Nocturne de Morcenx

Place Aristide Briand Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Venez participer à la Nocturne de Morcenx organisée par le CAM cyclisme

Dossards à 19h30

Départ de la course à 20h30

Prix du meilleur sprinteur les 3 premiers récompensés

Repas organisé par le CAM omnisport 15€

Entrecôtes, frites, café, glaces

Inscription à l’Office de Tourisme

Venez participer à la Nocturne de Morcenx organisée par le CAM cyclisme

Dossards à 19h30

Départ de la course à 20h30

Prix du meilleur sprinteur les 3 premiers récompensés

Repas organisé par le CAM omnisport 15€

Entrecôtes, frites, café, glaces

Inscription à l’Office de Tourisme .

Place Aristide Briand Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

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English : Nocturne de Morcenx

Come join us for the Morcenx Night Race organized by the CAM Cycling Club

Race bibs at 7:30 p.m.

Race start at 8:30 p.m.

Best Sprinter Award: Prizes for the top 3 finishers

Dinner organized by CAM Omnisport: 15?

Steaks, fries, coffee, ice cream

Registration at the Tourist Office

L’événement Nocturne de Morcenx Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Morcenx