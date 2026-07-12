Informations pratiques

Fouras

Nocturne des commerçants

rue de la Halle Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-19

Ouverture des commerces en nocturne, sur la rue piétonne.

.

rue de la Halle Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Traders’ night

The shops on the pedestrian street will be open late.

L’événement Nocturne des commerçants Fouras a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan