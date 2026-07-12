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AGENDA · Fouras

Nocturne des commerçants Fouras

jeudi 16 juillet 2026 · Fouras

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
rue de la Halle
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Tarif

Fouras

Nocturne des commerçants

rue de la Halle Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-19

Ouverture des commerces en nocturne, sur la rue piétonne.
  .

rue de la Halle Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11  communication@fouras-les-bains.fr

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English : Traders’ night

The shops on the pedestrian street will be open late.

L’événement Nocturne des commerçants Fouras a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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