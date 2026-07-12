AGENDA · Fouras
Nocturne des commerçants Fouras
jeudi 16 juillet 2026 · Fouras
Informations pratiques
Fouras
Nocturne des commerçants
rue de la Halle Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-19
Ouverture des commerces en nocturne, sur la rue piétonne.
.
rue de la Halle Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Traders’ night
The shops on the pedestrian street will be open late.
L’événement Nocturne des commerçants Fouras a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Fouras (Charente-Maritime)
- Vide-Grenier VT Rang 4×4 avenue du 11 novembre Fouras 12 juillet 2026
- Concert Lady Do et Monsieur Papa place Carnot Fouras 13 juillet 2026
- Retraite aux flambeaux place Lenoir Fouras 13 juillet 2026
- Bal et feu d’artifice place Carnot Fouras 14 juillet 2026
- Random Family Summer Tour place Bugeau Fouras 16 juillet 2026