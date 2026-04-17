Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nocturne en kayak Hauteville-sur-Mer

Nocturne en kayak Hauteville-sur-Mer

Nocturne en kayak Hauteville-sur-Mer vendredi 15 mai 2026.

Adresse : 4 Avenue du Sud

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

Nocturne en kayak

4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Nocturne en kayak à Hauteville-sur-Mer.
Location Pont de la Roque au havre de Regnéville-sur-Mer et apéro au coucher de soleil.
Sur réservation. RDV le 15 mai à 19h.   .

4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 58 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nocturne en kayak

L’événement Nocturne en kayak Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Hauteville-sur-Mer (Manche)