Hauteville-sur-Mer

Nocturne en kayak

4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Nocturne en kayak à Hauteville-sur-Mer.

Location Pont de la Roque au havre de Regnéville-sur-Mer et apéro au coucher de soleil.

Sur réservation. RDV le 15 mai à 19h. .

4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 58 37

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English : Nocturne en kayak

L’événement Nocturne en kayak Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme