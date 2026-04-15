Nocturne musicale dans la galerie des Batailles du Château de Versailles, Château de Versailles, Versailles

Nocturne musicale dans la galerie des Batailles du Château de Versailles Samedi 23 mai, 19h20 Château de Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:20:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:20:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

A l’occasion de la 22ème édition de la Nuit européenne des musées, le Château de Versaille propose une nocturne musicale en collaboration avec l’association Pianestival et leur festival Les Amateurs Virtuoses.

Le Château de Versailles offre à ses visiteurs de la Nuit européenne des musées une parenthèse musicale exceptionnelle au sein de la galerie des Batailles avec quatre concerts à deux pianos.

Ils poursuivront ensuite leur visite nocturne dans les salles Empire accompagnés par les étudiant(e)s de l’Ecole du Louvre.

Informations pratiques :

Quatre sessions de concert de 30 minutes seront proposées au cours de la soirée suivies d’une visite libre des salles Empire de l’Aile du Midi du Château.

Accès gratuit sur réservation préalable à l’une des quatre sessions de concert.

Accès par la rue de l’Indépendance américaine.

Plus d’informations sur le site Internet du Château de Versailles.

Château de Versailles Avenue Rockefeller, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0130837800 http://www.chateauversailles.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateauversailles.fr/actualites/evenements/nuit-europeenne-musees-2026#mediations-etudiantes »}] [{« link »: « https://www.chateauversailles.fr/actualites/evenements/nuit-europeenne-musees-2026#programme-musical »}, {« link »: « https://www.chateauversailles.fr/ »}] Le Château de Versailles recèle autant de merveilles dans ses jardins que dans ses salles. Modèle du jardin régulier “à la française”, il est orné de plus de 400 statues de marbre, de bronze ou de plomb, de bosquets et de bassins animés par des jeux d’eau. SNCF gare de Versailles-Rive-Droite. RER C Versailles-Rive-Gauche. A13 sortie Versailles-Château (direction Rouen) – Entrée Aile du Midi : 2 bis rue de l’Indépendance-Américaine.

Concert dans la galerie des Batailles suivi d’une visite libre des salles Empire de l’Aile du Midi avec médiations étudiantes

© Thomas Garnier