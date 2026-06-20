Montpellier

NOCTURNE (PARADE)

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-18 2026-11-19 2026-11-20 2026-11-21

Dans cette nouvelle pièce du Cycle du vent, Phia Ménard convie le public à une expérience théâtrale sensorielle, esthétique et poétique unique dans laquelle des marionnettes de plastique prennent vie sous les effets conjugués des mouvements de l’air et de la manipulation.

Dans cette nouvelle pièce du Cycle du vent, Phia Ménard convie le public à une expérience théâtrale sensorielle, esthétique et poétique unique dans laquelle des marionnettes de plastique prennent vie sous les effets conjugués des mouvements de l’air et de la manipulation.

Dans Nocturne (Parade), l’artiste nantaise installe à nouveau le public tout autour d’une piste circulaire. Installé au cœur de l’action, il y découvre les marionnettes anthropomorphiques, objets volants et autres paysages de différentes tailles et volumes qui constituent le récit, l’immergeant ainsi dans un monde métaphorique qui prend vie lorsque la nuit arrive.

Dans le cadre du festival Temps de cirques

Toutes les dates

18/11/2026 14:30

18/11/2026 20:00

19/11/2026 20:00

20/11/2026 14:30

20/11/2026 20:00

21/11/2026 15:00

21/11/2026 19:00

Durée 1h .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65

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English : NOCTURNE (PARADE)

In this new play from the *Cycle du vent* series, Phia Ménaud invites the audience to a sensory, aesthetic, andaesthetic, and poetic experience in which plastic puppets come to life through the combined effects of air currents and the puppeteer’s manipulation.

L’événement NOCTURNE (PARADE) Montpellier a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT MONTPELLIER