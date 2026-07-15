UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtellerault

NOCTURNE PISCINE Centre aquatique La Piscine Châtellerault

jeudi 16 juillet 2026 · Centre aquatique La Piscine · Châtellerault

NOCTURNE PISCINE Centre aquatique La Piscine Châtellerault

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Centre aquatique La Piscine
Adresse
13 rue Aimé Rasseteau
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

NOCTURNE PISCINE

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Jeudi 16 juillet
Fermeture exceptionnelle à 21h

Tarif entrée baignade   .

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : NOCTURNE PISCINE

L’événement NOCTURNE PISCINE Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)