NOCTURNE PISCINE Centre aquatique La Piscine Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

NOCTURNE PISCINE

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Jeudi 16 juillet

Fermeture exceptionnelle à 21h

Tarif entrée baignade .

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83

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English : NOCTURNE PISCINE

L’événement NOCTURNE PISCINE Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne