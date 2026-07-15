AGENDA · Châtellerault
NOCTURNE PISCINE Centre aquatique La Piscine Châtellerault
jeudi 16 juillet 2026 · Centre aquatique La Piscine · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
NOCTURNE PISCINE
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Jeudi 16 juillet
Fermeture exceptionnelle à 21h
Tarif entrée baignade .
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83
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English : NOCTURNE PISCINE
L’événement NOCTURNE PISCINE Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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