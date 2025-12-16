Nocturne tous les jeudis soir Musée d’arts de Nantes Nantes
Nocturne tous les jeudis soir Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 12 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 19:00 – 21:00
Gratuit : oui Le musée est en accès libre de 19h à 21h.Les événements programmés en nocturne sont accessibles sur réservation, dans la limite des places disponibles. Tout public
Tous les jeudis de 19h à 21h, le Musée d’arts de Nantes est en entrée libre ! Après le travail ou pour débuter la soirée, profitez de ces deux heures entre amis ou en famille pour découvrir le musée ! Prenez le temps de rêver devant vos œuvres préférées ou profitez-en pour visiter les expositions temporaires du moment. Presque tous les jeudis, le musée programme :- des visites guidées à tarifs doux sur réservation,- ou du spectacle vivant gratuit sur réservation. Entre les œuvres et la musique, le théâtre ou la danse, des rendez-vous thématiques à ne pas manquer ! Retrouvez la programmation de ces nocturnes dans l’agenda du musée.
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html