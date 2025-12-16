Nocturne tous les jeudis soir Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Le musée est en accès libre de 19h à 21h.Les événements programmés en nocturne sont accessibles sur réservation, dans la limite des places disponibles. Tout public

Tous les jeudis de 19h à 21h, le Musée d’arts de Nantes est en entrée libre ! Après le travail ou pour débuter la soirée, profitez de ces deux heures entre amis ou en famille pour découvrir le musée ! Prenez le temps de rêver devant vos œuvres préférées ou profitez-en pour visiter les expositions temporaires du moment. Presque tous les jeudis, le musée programme :- des visites guidées à tarifs doux sur réservation,- ou du spectacle vivant gratuit sur réservation. Entre les œuvres et la musique, le théâtre ou la danse, des rendez-vous thématiques à ne pas manquer ! Retrouvez la programmation de ces nocturnes dans l’agenda du musée.

