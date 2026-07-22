Informations pratiques

Chartres

Nocturnes de l’artisanat d’art 2026

Place Billard Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Les Nocturnes de l’artisanat d’art mettent à l’honneur les savoir-faire d’exception lors d’une soirée conviviale et festive au cœur de Chartres.

Venez découvrir la richesse des métiers d’art, échanger avec des artisans locaux, admirer leurs créations… et peut-être repartir avec l’une d’elles. Elles sont organisées par la Ville de Chartres en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire. .

Place Billard Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The Nocturnes de l’artisanat d’art celebrate exceptional craftsmanship during a friendly and festive evening in the heart of Chartres.

L’événement Nocturnes de l’artisanat d’art 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-07-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES