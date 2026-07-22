Nocturnes de l’artisanat d’art 2026 Chartres
samedi 26 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Nocturnes de l’artisanat d’art 2026
Place Billard Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Les Nocturnes de l’artisanat d’art mettent à l’honneur les savoir-faire d’exception lors d’une soirée conviviale et festive au cœur de Chartres.
Venez découvrir la richesse des métiers d’art, échanger avec des artisans locaux, admirer leurs créations… et peut-être repartir avec l’une d’elles. Elles sont organisées par la Ville de Chartres en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire. .
Place Billard Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
The Nocturnes de l’artisanat d’art celebrate exceptional craftsmanship during a friendly and festive evening in the heart of Chartres.
L’événement Nocturnes de l’artisanat d’art 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-07-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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