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Nocturnes de l’artisanat d’art 2026 Chartres

samedi 26 septembre 2026 · Chartres

Nocturnes de l’artisanat d’art 2026 Chartres

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place Billard
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Chartres

Nocturnes de l’artisanat d’art 2026

Place Billard Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Les Nocturnes de l’artisanat d’art mettent à l’honneur les savoir-faire d’exception lors d’une soirée conviviale et festive au cœur de Chartres.
Venez découvrir la richesse des métiers d’art, échanger avec des artisans locaux, admirer leurs créations… et peut-être repartir avec l’une d’elles. Elles sont organisées par la Ville de Chartres en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire.   .

Place Billard Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

The Nocturnes de l’artisanat d’art celebrate exceptional craftsmanship during a friendly and festive evening in the heart of Chartres.

L’événement Nocturnes de l’artisanat d’art 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-07-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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