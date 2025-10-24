Nocturnes L’arboretum a rendez-vous avec la lune Neuvic
Nocturnes L’arboretum a rendez-vous avec la lune Neuvic jeudi 16 juillet 2026.
Neuvic
Nocturnes L’arboretum a rendez-vous avec la lune
2 Avenue des Marronniers Neuvic Corrèze
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-08-20 21:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20
L’arboretum a rendez-vous avec la lune … avec une animatrice, découvrez le parc et ses mystères la nuit !
Tout public, tout âge, tenue adaptée et apporter une torche électrique.
Sur réservations auprès de Tourisme Haute-Corrèze .
2 Avenue des Marronniers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nocturnes L’arboretum a rendez-vous avec la lune
L’événement Nocturnes L’arboretum a rendez-vous avec la lune Neuvic a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Neuvic (Corrèze)
- Découverte informatique Cours COMPLET Centre Multimédia Neuvic 12 mai 2026
- Atelier de création Mercredi en Folie ! Découpe laser Centre Multimédia Neuvic 13 mai 2026
- Enduro de pêche Neuvic 14 mai 2026
- Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic 15 mai 2026
- La Nuit des Musées visite numérique Centre Multimédia Neuvic 16 mai 2026