Neuvic

Nocturnes L’arboretum a rendez-vous avec la lune

2 Avenue des Marronniers Neuvic Corrèze

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-08-20 21:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20

L’arboretum a rendez-vous avec la lune … avec une animatrice, découvrez le parc et ses mystères la nuit !

Tout public, tout âge, tenue adaptée et apporter une torche électrique.

Sur réservations auprès de Tourisme Haute-Corrèze .

2 Avenue des Marronniers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Nocturnes L’arboretum a rendez-vous avec la lune

L’événement Nocturnes L’arboretum a rendez-vous avec la lune Neuvic a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze