Nocturnes sur Loire cidre

Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Loiret

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-08-07

Sortie proposée par les Passeurs de Loire avec animation et un repas froid traiteur servi sur le bateau

Sortie de 3h sur la Loire. Balade commentée avec narration sur le fleuve, les bateaux, la faune, la flore… Arrêt sur une ile pour le verre de l’amitié. Animation autour d’un thème spécifique. l’animateur reste avec nous toute la soirée. Repas froid traiteur servi sur le bateau. Les lumières du crépuscule au retour !

Julien vous fera découvrir des cuvées travaillées comme des champagnes à partir de variétés issues de la Loire et ses vinaigres de cidre et balsamiques, un savoir-faire historique Orléanais. 45 .

Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 91 58 61 passion.loire@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Outing proposed by the Passeurs de Loire with animation and a cold catered meal served on the boat

L’événement Nocturnes sur Loire cidre Sigloy a été mis à jour le 2026-03-15 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS