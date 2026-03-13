Nocturnes sur Loire vins de Loire

Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Loiret

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-21

Sortie proposée par les Passeurs de Loire avec animation et un repas froid traiteur servi sur le bateau

Sortie de 3h sur la Loire. Balade commentée avec narration sur le fleuve, les bateaux, la faune, la flore… Arrêt sur une ile pour le verre de l’amitié. Animation autour d’un thème spécifique. l’animateur reste avec nous toute la soirée. Repas froid traiteur servi sur le bateau. Les lumières du crépuscule au retour !

Un viticulteur nous présentera son exploitation, historique, cépages, vendanges et vinification, puis nous fera déguster au cours du repas plusieurs vins de sa production. 45 .

Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 91 58 61 passion.loire@orange.fr

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English :

Outing proposed by the Passeurs de Loire with animation and a cold catered meal served on the boat

L’événement Nocturnes sur Loire vins de Loire Sigloy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS