Nocturnes sur Loire métiers de Loire

Sigloy Loiret

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31 21:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-28

Sortie animée proposée par les Passeurs de Loire avec un repas froid préparé par un traiteur

et servi sur le bateau.,

Sortie de 3h sur la Loire. Balade commentée avec narration sur le fleuve, les bateaux, la faune, la flore… Arrêt sur une ile pour le verre de l’amitié. Animation autour d’un thème spécifique, l’animateur reste avec nous toute la soirée. Repas froid traiteur servi sur le bateau. Les lumières du crépuscule au retour !

Un conférencier nous décrira, par petites touches successives, différents métiers de l’histoire de la Loire mariniers, passeurs, cordiers, tireurs de sable, haleurs, gobeux, muletiers, mérandiers, toutiers… 45 .

Sigloy 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 54 36 61 passion.loire@orange.fr

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English :

Animated outing proposed by the Passeurs de Loire with a cold meal prepared by a caterer and served on the boat

and served on the boat..,

L’événement Nocturnes sur Loire métiers de Loire Sigloy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS