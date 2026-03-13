Nocturnes sur Loire oiseaux de Loire

Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Loiret

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-24 2026-08-14

Sortie animée proposée par les Passeurs de Loire avec un repas froid préparé par un traiteur et servi sur le bateau.

Sortie de 3h sur la Loire. Balade commentée avec narration sur le fleuve, les bateaux, la faune, la flore… Arrêt sur une ile pour le verre de l’amitié. Animation autour d’un thème spécifique, l’animateur reste avec vous toute la soirée. Repas froid traiteur servi sur le bateau. Les lumières du crépuscule au retour !

Au fil de l’eau, identification et commentaires sur les oiseaux rencontrés, et une narration plus étendue sur le balbuzard pêcheur, par un ingénieur IRD. 45 .

Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 91 58 61 passion.loire@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animated outing proposed by the Passeurs de Loire with a cold meal prepared by a caterer and served on the boat.

L’événement Nocturnes sur Loire oiseaux de Loire Sigloy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS