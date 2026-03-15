Nocturnes sur Loire plantes

Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Loiret

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Sortie animée proposée par les Passeurs de Loire avec un repas froid préparé par un traiteur et servi sur le bateau.

Sortie de 3h sur la Loire. Balade commentée avec narration sur le fleuve, les bateaux, la faune, la flore… Arrêt sur une ile pour le verre de l’amitié. Animation autour d’un thème spécifique, l’animateur reste avec vous toute la soirée. Repas froid traiteur servi sur le bateau. Les lumières du crépuscule au retour !

Jennifleurs herboriste vous accompagne dans la reconnaissance des plantes sauvages comestibles et médicinales des bords de Loire. Astuces, recettes, dégustation à base de plantes sauvages. 45 .

Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 91 58 61 passion.loire@orange.fr

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English :

Animated outing proposed by the Passeurs de Loire with a cold meal prepared by a caterer and served on the boat.

L’événement Nocturnes sur Loire plantes Sigloy a été mis à jour le 2026-03-15 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS