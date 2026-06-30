Noël à Benfeld Marché de Noël et animations Benfeld
vendredi 11 décembre 2026 · Benfeld
Informations pratiques
Benfeld
Noël à Benfeld Marché de Noël et animations
place de la République Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11 16:00:00
fin : 2026-12-11 21:00:00
Date(s) :
2026-12-11
Stands de décorations, d’artisanat, gourmandises,… Présence du Père Noël, des conteurs, chanteurs, musiciens… Boîte aux lettre du Père Noël.
Centre-ville
Marché de Noël avec de nombreux stands décorations, artisanat, gourmandises, stands des écoles…
Nombreuses animations la présence du Père Noël, crèche traditionnelle, exposition de crèches du monde et animations à l’église Saint-Laurent
Animations chanteurs et chanteuses, chorales des enfants, musiciens, jonglage de feu, poneys, forgeron…
Des stand de boissons chaudes et fraîches, ainsi que de la petite restauration pour régaler vos papilles.
Ouverture du calendrier de l’Avent à 18h
Boîte aux lettre du Père Noël .
place de la République Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 mairie@ville-de-benfeld.fr
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English :
Stalls selling decorations, crafts, delicacies, etc. Santa Claus, storytellers, singers, musicians… Santa’s letter box.
L’événement Noël à Benfeld Marché de Noël et animations Benfeld a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Ried
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