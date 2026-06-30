Informations pratiques

Benfeld

Noël à Benfeld Marché de Noël et animations

place de la République Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 16:00:00

fin : 2026-12-11 21:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Stands de décorations, d’artisanat, gourmandises,… Présence du Père Noël, des conteurs, chanteurs, musiciens… Boîte aux lettre du Père Noël.

Centre-ville

Marché de Noël avec de nombreux stands décorations, artisanat, gourmandises, stands des écoles…

Nombreuses animations la présence du Père Noël, crèche traditionnelle, exposition de crèches du monde et animations à l’église Saint-Laurent

Animations chanteurs et chanteuses, chorales des enfants, musiciens, jonglage de feu, poneys, forgeron…

Des stand de boissons chaudes et fraîches, ainsi que de la petite restauration pour régaler vos papilles.

Ouverture du calendrier de l’Avent à 18h

Boîte aux lettre du Père Noël .

place de la République Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 mairie@ville-de-benfeld.fr

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English :

Stalls selling decorations, crafts, delicacies, etc. Santa Claus, storytellers, singers, musicians… Santa’s letter box.

L’événement Noël à Benfeld Marché de Noël et animations Benfeld a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Ried