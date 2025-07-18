Informations pratiques

Lapoutroie

Noël à la Brasserie du Pays Welche

84 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-11-27 15:00:00

fin : 2026-12-24 18:00:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-12-21 2026-12-28

Découvrez les étapes du brassage de la bière de Noël, les épices qui la composent et dégustez des accords bières-fromages.

A l’approche des fêtes, la Brasserie du Pays Welche vous propose un atelier spécial Bière de Noël, et une dégustation combinée fromages locaux et bières.

Au cours d’une visite guidée, les participants parcourront les différentes étapes de fabrication de la bière artisanale, et découvriront les spécialités du brassage de la bière de Noël. Un atelier sensoriel permet de découvrir les épices entrant dans sa composition, et d’essayer d’en retrouver les notes aromatiques lors de la dégusation.

La visite se poursuivra par une dégusation commentée d’une sélection de bières de la brasserie, accompagnées de fromages locaux parfaits pour leurs accords avec les différents profils aromatiques des bières munster, barkass…

Cette animation met à l’honneur le savoir-faire artisanal et les produits du terroir, dans un esprit de découverte et de convivialité. 0 .

84 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 28 13 brasserie@brasseriedupayswelche.fr

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English :

Discover the steps involved in brewing Christmas beer, the spices used in it, and enjoy some beer-and-cheese pairings.

L’événement Noël à la Brasserie du Pays Welche Lapoutroie a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg