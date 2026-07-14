Informations pratiques

Langeais

Noël au château de Langeais un Noël enchanté et musical

Langeais Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 13 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-11-28

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-11-28

Le château de Langeais vous invite à vivre un Noël empreint de poésie. De pièce en pièce, chants et musiques de Noël résonnent parmi des décors entièrement réalisés par des artistes tourangeaux.

Le château de Langeais vous invite à vivre un Noël empreint de poésie. De pièce en pièce, chants et musiques de Noël résonnent parmi des décors entièrement réalisés par des artistes tourangeaux. Lumière, végétal, textile, papier et son s’unissent dans une partition immersive à la dramaturgie délicate et contemporaine, dialoguant avec les collections, les volumes et les matières historiques du lieu. Dans les combles, une forêt enchantée clôt ce parcours féerique. Les plus jeunes pourront prolonger l’aventure grâce à un carnet-jeu autour des chants de Noël, conçu pour les accompagner tout au long de la découverte du château. 12 .

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com

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English :

Langeais Castle invites you to experience a Christmas filled with poetry. From room to room, Christmas carols and music fill the air amidst decorations entirely created by artists from Tours.

L’événement Noël au château de Langeais un Noël enchanté et musical Langeais a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE