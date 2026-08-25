Informations pratiques

Saint-Georges-sur-Loire

Noël au château de Serrant

Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 14:00:00

fin : 2026-12-23 19:00:00

Date(s) :

2026-12-12 2026-12-19 2026-12-22 2026-12-26 2026-12-29

La magie de Noël s’empare du château de Serrant décorations, illuminations, jeu de piste pour les familles…

Au cours d’une grande visite libre, découvrez un des châteaux de la Loire les mieux meublés entièrement décoré pour Noël illuminations, grands sapins, bougies, etc… Les boiseries chaleureuses, les tapisseries anciennes, les chambres confortables vous font vivre un Noël traditionnel dans un château habité !

Nouveau jeu d’énigmes 2026 pour les enfants à partir de 6 ans sur le thème des Contes ! Un livre de contes de la bibliothèque est tombé et a laissé s’échapper les principaux personnages. Un jeu d’énigmes animé vous permettra de les aider à regagner leur ouvrage !

Les 12 et 13 , 19 et 20, 22 et 23, 26 et 27, 29 et 30 décembre 2026 en continu de 14h à 19h (dernière entrée à 18h).

Jeu de piste en continu (prévoyez un crayon !). Gourmandises et boissons chaudes à l’Orangerie du château. .

Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 13 01 contact@chateau-serrant.net

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English :

The magic of Christmas takes hold of the Château de Serrant: decorations, illuminations, treasure hunt for families…

L’événement Noël au château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages