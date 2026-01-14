Noël au château Meung-sur-Loire

Noël au château

16 place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret

Début : 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-30 18:00:00

2026-12-05 2026-12-12 2026-12-19 2026-12-26

La Magie de Noël et ses animations reviennent au château de Meung ! Bien sûr, Walter le Robot sera présent ! 9.5 .

16 place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 36 47 info@chateau-de-meung.com

English :

The Magic of Christmas is back at the Château de Meung!

