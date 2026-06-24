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AGENDA · Saumur

Noël au Chemin Vert Saumur

samedi 12 décembre 2026 · Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Saumur

Noël au Chemin Vert

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 16:00:00
fin : 2026-12-12 19:00:00

Date(s) :
2026-12-12

Le comité des fêtes du Chemin Vert a le plaisir de vous convier à son traditionnel événement Noël au Chemin Vert .
Plus d’informations à venir.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 12 décembre 2026 de 16h à 19h.   .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 25 95 31 43  saumur.cheminvert@free.fr

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English :

The Chemin Vert Festival Committee is pleased to invite you to its traditional Noël au Chemin Vert event.

L’événement Noël au Chemin Vert Saumur a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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