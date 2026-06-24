Noël au Chemin Vert Saumur
samedi 12 décembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Noël au Chemin Vert
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 16:00:00
fin : 2026-12-12 19:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Le comité des fêtes du Chemin Vert a le plaisir de vous convier à son traditionnel événement Noël au Chemin Vert .
Plus d’informations à venir.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 12 décembre 2026 de 16h à 19h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 25 95 31 43 saumur.cheminvert@free.fr
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English :
The Chemin Vert Festival Committee is pleased to invite you to its traditional Noël au Chemin Vert event.
L’événement Noël au Chemin Vert Saumur a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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