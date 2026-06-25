Villé

Noël au coeur de mon quartier

rue des Vosges Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-21 21:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

Dans une ambiance authentique et familiale, le quartier de la Hintergass s’animera autour de ses plus belles décorations de Noël, fabriquées par les habitants du quartier pour l’occasion. Différentes animations seront au rendez-vous !

Le quartier de la Hintergass va briller de mille feux à l’occasion de sa fête de Noël. Les 22 & 23 novembre prochain, les habitants de ce quartier chaleureux de Villé vous proposent de venir célébrer Noël avec eux.

Dans une ambiance authentique et familiale, le quartier de la Hintergass s’animera autour de ses plus belles décorations de Noël, fabriquées par les habitants du quartier pour l’occasion. Différentes animations seront au rendez-vous un spectacle de Noël pour émerveiller petits et grands, des animations musicales & typiques, déambulations de rue, ateliers créatifs. Présence de producteurs et d’artisans afin de dénicher les cadeaux que les familles retrouveront au pied du sapin à Noël.

Petite restauration sur place.

Un événement magique, au cœur d’un petit quartier, dans l’ambiance des Noëls d’antan ! 0 .

rue des Vosges Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 97 87 hintergass@etik.com

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English :

In an authentic and family atmosphere, the Hintergass district will come alive with its most beautiful Christmas decorations, made by the inhabitants of the district for the occasion. There will be various activities!

L’événement Noël au coeur de mon quartier Villé a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé