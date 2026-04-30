Noël au naturel Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Noël au naturel

Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 10:00:00

fin : 2026-12-12 12:00:00

Date(s) :

2026-12-12

À l’approche de Noël, venez passer un moment convivial à fabriquer vos décorations avec les éléments que la nature nous offre !

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Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

In the run-up to Christmas, come and spend a convivial moment making your own decorations with the elements nature has to offer!

L’événement Noël au naturel Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65