Noël au naturel Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre
Noël au naturel Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre samedi 12 décembre 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Noël au naturel
Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-12 12:00:00
Date(s) :
2026-12-12
À l’approche de Noël, venez passer un moment convivial à fabriquer vos décorations avec les éléments que la nature nous offre !
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Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr
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English :
In the run-up to Christmas, come and spend a convivial moment making your own decorations with the elements nature has to offer!
L’événement Noël au naturel Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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