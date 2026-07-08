Informations pratiques

Obernai

Noël Dégustation de vin chaud Réf 11

Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 10:00:00

fin : 2026-12-31 20:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Avant ou après la visite de votre groupe du marché de Noël, dégustez un vin chaud blanc préparé par la Corporation des vignerons obernois, servi dans son gobelet-souvenir. Réservation obligatoire.

Avant ou après la visite de votre groupe du marché de Noël, dégustez un vin chaud blanc préparé par la Corporation des vignerons obernois, servi dans son gobelet-souvenir.

Deux propositions

un vin chaud obernois avec le gobelet-souvenir 4,50€ / personne.

un vin chaud obernois avec le gobelet-souvenir + un mannele brioche traditionnelle en forme de bonhomme 7,50€ / personne .

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 00 37 groupes@tourisme-obernai.fr

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English :

Before or after your group’s visit to the Christmas market, enjoy a glass of white mulled wine prepared by the Obernois Winemakers’ Association, served in a souvenir mug. Reservations are required.

L’événement Noël Dégustation de vin chaud Réf 11 Obernai a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme d’Obernai