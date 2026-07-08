Noël Dégustation de vin chaud Réf 11 Obernai
vendredi 27 novembre 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Noël Dégustation de vin chaud Réf 11
Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 10:00:00
fin : 2026-12-31 20:00:00
Date(s) :
2026-11-27
Avant ou après la visite de votre groupe du marché de Noël, dégustez un vin chaud blanc préparé par la Corporation des vignerons obernois, servi dans son gobelet-souvenir. Réservation obligatoire.
Avant ou après la visite de votre groupe du marché de Noël, dégustez un vin chaud blanc préparé par la Corporation des vignerons obernois, servi dans son gobelet-souvenir.
Deux propositions
un vin chaud obernois avec le gobelet-souvenir 4,50€ / personne.
un vin chaud obernois avec le gobelet-souvenir + un mannele brioche traditionnelle en forme de bonhomme 7,50€ / personne .
Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 00 37 groupes@tourisme-obernai.fr
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English :
Before or after your group’s visit to the Christmas market, enjoy a glass of white mulled wine prepared by the Obernois Winemakers’ Association, served in a souvenir mug. Reservations are required.
L’événement Noël Dégustation de vin chaud Réf 11 Obernai a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme d’Obernai
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