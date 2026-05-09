Noël en Choeur Munster
Noël en Choeur Munster samedi 12 décembre 2026.
Munster
Noël en Choeur
Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 15:30:00
fin : 2026-12-12 18:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Vivez l’expérience de Noël en Alsace en venant chanter en chœur les traditionnels chants populaires de Noël en vous laissant porter par l’Ecole de Musique de la Vallée de Munster. A vos voix !
Entrez en communion avec l’Esprit de Noël ! Vivez l’expérience de Noël en Alsace en venant chanter en chœur les traditionnels chants populaires de Noël en vous laissant porter par l’Ecole de Musique de la Vallée de Munster. A vos voix !
Un merveilleux concert proposé par l’Ecole de Musique et de Danse de la Vallée de Munster avec Denis Monhardt à l’orgue et l’ensemble vocal de la Cantoria.
Entrée gratuite Plateau. .
Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 11 20 contact@emdv.fr
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English :
Live the Christmas experience in Alsace by coming to sing the traditional Christmas carols in a choir and let yourself be carried away by the Music School of the Valley of Munster. To your voices!
L’événement Noël en Choeur Munster a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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