Informations pratiques

Colmar

Noël Féérique

Place Rapp Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-16 11:00:00

fin : 2027-01-03 20:00:00

Date(s) :

2026-12-16

Cette année encore, la place Rapp se transformera en »Noël Féérique ».

Vous y retrouverez le Carrousel 1900, le plus grand manège de chevaux de bois installé en France.

Cette année, la place Rapp se transformera en »Noël Féérique ».

Vous y retrouverez le Carrousel 1900, le plus grand manège de chevaux de bois installé en France.

Pour le bonheur des petits et des grands de nouveaux manèges seront disponibles .

Place Rapp Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68

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English :

Once again this year, Place Rapp will be transformed into “Noël Frérique.”

There you’ll find the Carrousel 1900, the largest carousel featuring wooden horses in France.

L’événement Noël Féérique Colmar a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme de Colmar