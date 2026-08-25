Noël Féérique Colmar
mercredi 16 décembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Noël Féérique
Place Rapp Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-16 11:00:00
fin : 2027-01-03 20:00:00
Date(s) :
2026-12-16
Cette année encore, la place Rapp se transformera en »Noël Féérique ».
Vous y retrouverez le Carrousel 1900, le plus grand manège de chevaux de bois installé en France.
Cette année, la place Rapp se transformera en »Noël Féérique ».
Vous y retrouverez le Carrousel 1900, le plus grand manège de chevaux de bois installé en France.
Pour le bonheur des petits et des grands de nouveaux manèges seront disponibles .
Place Rapp Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68
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English :
Once again this year, Place Rapp will be transformed into “Noël Frérique.”
There you’ll find the Carrousel 1900, the largest carousel featuring wooden horses in France.
L’événement Noël Féérique Colmar a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme de Colmar
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