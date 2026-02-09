Informations pratiques

Gueberschwihr

Noël gourmand sous les porches

Place de la Mairie Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 18:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Découvrez Noël à Gueberschwihr ! Soirée gourmande en 5 étapes sur inscription à partir de 18h30.

Venez apprécier la magie de Noël et profiter d’une soirée chaleureuse dans le village médiéval de Gueberschwihr !

En soirée, participez au parcours gourmand dans les rues du village avec le concours des restaurateurs et des viticulteurs locaux. Au fil de nombreuses haltes gourmandes, vos cinq sens seront aux aguets. Vous découvrirez des artistes et artisans de la région aux savoir-faire uniques, des spectacles musicaux et des animations théâtrales. Un moment idéal à vivre en famille, entre amis ou en amoureux ! .

Place de la Mairie Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

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English :

Discover Christmas in Gueberschwihr! Gourmet evening in 5 stages, with registration from 6.30pm.

L’événement Noël gourmand sous les porches Gueberschwihr a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach