Voiteur

Noël sous le sapin

Place de la Mairie Voiteur Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 17:00:00

fin : 2026-12-19 19:30:00

Date(s) :

2026-12-19

Le Comité d’Animation de Voiteur convie petits et grands à partager jus de pomme et vin chauds, marrons grillés, mandarines et papillotes.

Arrivée du Père Noël à 18h. .

Place de la Mairie Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 99 01 10 comitevoiteur@gmail.com

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English : Noël sous le sapin

L’événement Noël sous le sapin Voiteur a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu