Noël sous le sapin Voiteur
Noël sous le sapin Voiteur samedi 19 décembre 2026.
Voiteur
Noël sous le sapin
Place de la Mairie Voiteur Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 17:00:00
fin : 2026-12-19 19:30:00
Date(s) :
2026-12-19
Le Comité d’Animation de Voiteur convie petits et grands à partager jus de pomme et vin chauds, marrons grillés, mandarines et papillotes.
Arrivée du Père Noël à 18h. .
Place de la Mairie Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 99 01 10 comitevoiteur@gmail.com
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English : Noël sous le sapin
L’événement Noël sous le sapin Voiteur a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu
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