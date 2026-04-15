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Noël sous le sapin Voiteur

Noël sous le sapin Voiteur samedi 19 décembre 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 39210 Voiteur

Département : Jura

Début : samedi 19 décembre 2026

Fin : samedi 19 décembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Voiteur

Noël sous le sapin

Place de la Mairie Voiteur Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 17:00:00
fin : 2026-12-19 19:30:00

Date(s) :
2026-12-19

Le Comité d’Animation de Voiteur convie petits et grands à partager jus de pomme et vin chauds, marrons grillés, mandarines et papillotes.
Arrivée du Père Noël à 18h.   .

Place de la Mairie Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 99 01 10  comitevoiteur@gmail.com

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English : Noël sous le sapin

L’événement Noël sous le sapin Voiteur a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu

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