Noëlle Perna Mado fait son cabaret Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Noëlle Perna Mado fait son cabaret

Samedi 21 mars 2026 à partir de 20h30. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 36 – 36 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Rendez-vous à la Halle de Martigues pour découvrir le nouveau spectacle de Noëlle Perna.

Mado rassemble des artistes pour un cabaret unique talent ou piston, le mystère reste entier. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 35 35 lahalle@ville-martigues.fr

English :

Head to the Halle de Martigues to discover Noëlle Perna’s new show.

German :

Besuchen Sie die Halle de Martigues und entdecken Sie Noëlle Pernas neue Show.

Italiano :

Venite alla Halle de Martigues per scoprire il nuovo spettacolo di Noëlle Perna.

Espanol :

Acércate al Halle de Martigues para descubrir el nuevo espectáculo de Noëlle Perna.

L’événement Noëlle Perna Mado fait son cabaret Martigues a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme de Martigues