Noëlle Perna Mado fait son cabaret Rond point de l’hôtel de ville Martigues
Noëlle Perna Mado fait son cabaret Rond point de l’hôtel de ville Martigues samedi 21 mars 2026.
Noëlle Perna Mado fait son cabaret
Samedi 21 mars 2026 à partir de 20h30. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 36 – 36 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Rendez-vous à la Halle de Martigues pour découvrir le nouveau spectacle de Noëlle Perna.
Mado rassemble des artistes pour un cabaret unique talent ou piston, le mystère reste entier. .
Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 35 35 lahalle@ville-martigues.fr
English :
Head to the Halle de Martigues to discover Noëlle Perna’s new show.
German :
Besuchen Sie die Halle de Martigues und entdecken Sie Noëlle Pernas neue Show.
Italiano :
Venite alla Halle de Martigues per scoprire il nuovo spettacolo di Noëlle Perna.
Espanol :
Acércate al Halle de Martigues para descubrir el nuevo espectáculo de Noëlle Perna.
L’événement Noëlle Perna Mado fait son cabaret Martigues a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme de Martigues