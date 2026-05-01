Pujols

Noir et Blanc, mais en couleur

Eglise Sainte-Foy Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:00:00

fin : 2026-06-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Les photographes d’Objectif Image 47 vous proposent de découvrir leur nouvelle exposition Noir et Blanc, mais en couleur . .

Eglise Sainte-Foy Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 06 42 01

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English : Noir et Blanc, mais en couleur

L’événement Noir et Blanc, mais en couleur Pujols a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne