Nom de code : Marichiweu – Cie Hecho en casa, Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Nom de code : Marichiweu – Cie Hecho en casa Samedi 28 novembre, 19h00 Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Gironde

de 15 à 27€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T19:00:00+01:00 – 2026-11-28T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T19:00:00+01:00 – 2026-11-28T22:00:00+01:00

Rester ou partir ?

2054. Au pouvoir, un régime totalitaire entrave toute liberté. Dans un studio de cinéma désaffecté, des citoyen·nes jouent deux pièces de théâtre devant un public clandestin. Inspirée de l’histoire du Chili, la compagnie basque Hecho en casa nous embarque dans un diptyque poignant et inspirant, comme autant de fenêtres ouvertes sur la résistance et l’exil.

Regarder le monde avec la tête plantée sur tes épaules (de Luis Barrales) nous plonge dans le quotidien de Pedro, 9 ans, au lendemain du coup d’État de Pinochet : ses interrogations, ses doutes et sa place d’enfant face à la dictature et ses logiques sordides.

Avec le vent dans le dos, il te poussera des ailes (de Sylvain Levey) est le récit d’Alice, cousine de Pedro, exilée en France avec sa famille pour fuir le régime. Du haut de ses 13 ans, forte de ses rêves, elle se confronte au déracinement et à la précarité.

Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Carré, Place de la République, St-Médard Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/nom-de-code-marichiweu.htm »}]

Inspirée de l’histoire du Chili, la compagnie basque Hecho en casa nous embarque dans un diptyque poignant et inspirant, comme autant de fenêtres ouvertes sur la résistance et l’exil.

Eric Waltier