Nom de zeus ! A table ! Route de Pachas Layrac
samedi 19 septembre 2026 · Route de Pachas · Layrac
Informations pratiques
Layrac
Nom de zeus ! A table !
Route de Pachas Lac de Goulens Layrac Lot-et-Garonne
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 00:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Buffet à volonté, projection du film Retour vers le Futur 1
Buffet à volonté, projection du film Retour vers le Futur 1 .
Route de Pachas Lac de Goulens Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ivguinguette@gmail.com
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English : Nom de zeus ! A table !
Buffet Volonté, screening of the movie *Back to the Future Part 1*
L’événement Nom de zeus ! A table ! Layrac a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen