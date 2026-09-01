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Nom de zeus ! A table ! Route de Pachas Layrac

samedi 19 septembre 2026 · Route de Pachas · Layrac

Nom de zeus ! A table ! Route de Pachas Layrac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Route de Pachas
Adresse
Lac de Goulens
Ville
47390 Layrac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif

Layrac

Nom de zeus ! A table !

Route de Pachas Lac de Goulens Layrac Lot-et-Garonne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Buffet à volonté, projection du film Retour vers le Futur 1
Buffet à volonté, projection du film Retour vers le Futur 1   .

Route de Pachas Lac de Goulens Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   ivguinguette@gmail.com

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English : Nom de zeus ! A table !

Buffet Volonté, screening of the movie *Back to the Future Part 1*

L’événement Nom de zeus ! A table ! Layrac a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen

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