Nom de zeus ! A table ! Route de Pachas Layrac

Informations pratiques

Layrac

Nom de zeus ! A table !

Route de Pachas Lac de Goulens Layrac Lot-et-Garonne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Buffet à volonté, projection du film Retour vers le Futur 1

Buffet à volonté, projection du film Retour vers le Futur 1 .

Route de Pachas Lac de Goulens Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ivguinguette@gmail.com

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English : Nom de zeus ! A table !

Buffet Volonté, screening of the movie *Back to the Future Part 1*

L’événement Nom de zeus ! A table ! Layrac a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen