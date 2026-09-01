Visite guidée de l’église ruinée Sainte-Marie d’Amans Église de Saint-Amans Layrac

Informations pratiques

Layrac

Visite guidée de l’église ruinée Sainte-Marie d’Amans

Église de Saint-Amans Route Des Trouillés Layrac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 10:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’histoire d’Amans et de son église romane du XIe siècle, aujourd’hui en ruines. Chapiteaux sculptés, marques lapidaires et vestiges d’une peinture gothique du Tétramorphe témoignent de son riche passé. Visite guidée de 9h à 10h et de 10h30 à 11h30.

Venez découvrir l’histoire d’Amans, village autrefois bien plus important, et de son église aujourd’hui en ruines.

Édifiée au XIe siècle, elle fut donnée par le seigneur de Layrac à la puissante abbaye de Cluny, en même temps que l’église Saint-Martin de Layrac.

Plusieurs fois remaniée au fil des siècles, elle conserve néanmoins deux remarquables chapiteaux romans sculptés sur l’arc triomphal du chœur. Vous pourrez également y découvrir d’intéressantes et surprenantes marques lapidaires, ainsi que les vestiges d’une peinture murale gothique représentant le Tétramorphe.

Vous serez enfin séduits par la beauté et la quiétude de ce site exceptionnel. .

Église de Saint-Amans Route Des Trouillés Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

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English : Visite guidée de l’église ruinée Sainte-Marie d’Amans

Discover the history of Amans and its 11th-century Romanesque church, now in ruins. Carved capitals, stone carvings, and remnants of a Gothic painting of the Tetramorph bear witness to its rich past. Guided tours from 9:00 a.m. to 10:00 a.m. and from 10:30 a.m. to 11:30 a.m.

L’événement Visite guidée de l’église ruinée Sainte-Marie d’Amans Layrac a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen