Nom d’un chamignon !

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 16:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

Découvrez le monde fascinant des champignons. Qui sont-ils ? Comment les reconnaître ? Où poussent-ils ? Leur lien avec les arbres. Fabrication d’un mémo champignons

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

English :

Discover the fascinating world of mushrooms. What are they? How to recognize them? Where do they grow? How are they related to trees? Making a mushroom memo

