Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher
6 EUR
6
Tarif enfant
Date et horaire :
Début : 2026-10-21 16:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
Découvrez le monde fascinant des champignons. Qui sont-ils ? Comment les reconnaître ? Où poussent-ils ? Leur lien avec les arbres. Fabrication d’un mémo champignons
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
English :
Discover the fascinating world of mushrooms. What are they? How to recognize them? Where do they grow? How are they related to trees? Making a mushroom memo
