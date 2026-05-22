Nono La Grinta L’Oasis Le Mans

Le Mans

Nono La Grinta

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 23:00:00

Date(s) :

2026-10-09

La Grinta, comprenez la détermination, la hargne ou encore la rage de vaincre… Un trait de caractère qui a été le moteur de la carrière de Nono La Grinta depuis ses débuts. À même pas 20 ans, Noé de son vrai prénom affiche déjà un CV long comme le bras, des millions de vues au compteur et s’érige aujourd’hui en porte-drapeau de la capitale avec son single Paris . À l’aube d’un nouveau chapitre de sa carrière, l’étendard du 19eme arrondissement s’affirme comme l’un des rookies les plus versatiles et efficaces de sa génération, destiné à briller ! .

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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L’événement Nono La Grinta Le Mans a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72