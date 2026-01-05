Nordic’ en fête Ferrières Martigues

Nordic’ en fête

Samedi 28 mars 2026 à partir de 8h30.

Accueil à partir de 8h30, départ dès 9h30. Ferrières Avenue du grand parc Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-03-28 08:30:00

Qu’est-ce que la marche nordique ? C’est une nouvelle conception de la marche, plus active, plus ludique et plus bénéfique. L’Association Martégale de Loisirs organise cette fête de la marche nordique dans le Grand parc de Figuerolles à Martigues.Sportifs

Inscriptions à envoyer par email à l’association. Le paiement se fera par chèque sur place le jour de la manifestation.

Trois parcours ouverts aux licenciés et non licenciés

Initié 10,5 km. Départ 9h30.

Loisir 8,5 km. Départ 9h45.

Découverte 6,5 km. Départ 10h.

Accueil café et apéritif sans alcool en fin de marche.



Les bienfaits de la marche nordique

– Développer le système cardio vasculaire et respiratoire.

– Prévenir l’ostéoporose.

– Conserver une forme physique, perdre du poids, pour retrouver la forme après une grossesse, pour la convivialité ou juste pour décompresser du travail.



Qui peut pratiquer la marche nordique ?

Par sa facilité et par sa dimension sport santé la marche nordique s’adresse à tout le monde quel que soit l’âge ou la condition physique.

Des adolescents aux retraités en passant par les sportifs confirmés, ce qui fait d’elle une discipline très conviviale et familiale.



Avec la Ville de Martigues, le Conservatoire de Littoral, le CG 13 et Foyers ruraux 13. .

Ferrières Avenue du grand parc Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 39 32 95 aml.martigues@free.fr

English :

What is Nordic Walking?

It is a new concept of walking, more active, more fun and more beneficial.

The Association Martégale de Loisirs is organising the Nordic Walking Festival in the Grand Parc de Figuerolles in Martigues.

