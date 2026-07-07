NordicWalkin’ Saumur Saumur

Informations pratiques

Saumur

NordicWalkin’ Saumur

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-07

Cet événement entièrement consacré à la marche nordique vous invite à explorer les plus beaux sites de Saumur et du Val de Loire, à travers des parcours pensés pour allier découverte, patrimoine et plaisir de l’effort.

Venez vivre la seconde édition du grand rassemblement de la Marche Nordique !

Pratiquée en pleine nature avec des bâtons spécifiques, la marche nordique séduit par son accessibilité et ses bienfaits. Elle sollicite l’ensemble du corps, alliant endurance, tonicité et découverte des paysages. Que l’on soit sportif aguerri ou amateur de balades dynamiques, cette discipline venue des pays scandinaves offre un équilibre parfait entre activité physique et bien-être.

Le temps d’un week-end, Saumur devient la capitale de la marche nordique. Entre Loire et patrimoine, cette cité emblématique dévoile ses trésors son château qui surplombe les flots, ses ruelles historiques, ses vignobles renommés et ses traditions équestres portées par le prestigieux Cadre Noir. Nichée dans un écrin de nature, Saumur offre un décor idéal pour se dépenser tout en s’émerveillant.

Que vous veniez pour vous dépasser, partager un moment convivial ou découvrir les richesses de Saumur, le NordicWalkin’ Saumur 2026 vous promet un week-end sportif et inoubliable.

Au programme

– Samedi

Marche Rouge La marche du château. Départ à 15h (échauffement à 14h45) de la Place de la République.Entre Loire et vignobles, cette boucle de 16 km s’élance depuis le cœur de Saumur pour rejoindre les coteaux de Dampierre et les terres de Varrains. Un parcours roulant avec le château en toile de fond pour ceux qui aiment autant les paysages que l’histoire.

Marche Nocturne Découvez Saumur illuminé. 7 km. Départ de la Place de la République. D’autres informations vous seront prochainement communiquées.

– Dimanche

Marche Noire La marche hippique. 24 km. Départ à 9h (échauffement collectif à 8h45) de la Place de la République. Depuis Saumur, la grande boucle file vers Saint-Hilaire-Saint-Florent — fief du Cadre Noir et de l’École Nationale d’Équitation — avant de s’étendre vers les communes de l’arrière-pays, Rou-Marson, Fontaine au Lait, Bagneux. Pour ceux qui veulent aller au bout de ce que le Saumurois a à offrir.

Marche Bleue La marche des fines bulles. 12 km. Départ à 10h (échauffement collectif à 9h45) de la Place de la République.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 7 au dimanche 8 novembre 2026. .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr

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English :

This event, entirely devoted to Nordic walking, invites you to explore the most beautiful sites in Saumur and the Loire Valley, on routes designed to combine discovery, heritage and the pleasure of effort.

L’événement NordicWalkin’ Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-07-03 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME