Nos ados ont du talent : expo et rencontre, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez
Nos ados ont du talent : expo et rencontre, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez mercredi 29 avril 2026.
Nos ados ont du talent : expo et rencontre Mercredi 29 avril, 16h30 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie
Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T16:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T16:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00
Entre photos, sport, dessin, activité manuelle ou écriture, ils souhaitent nous faire partager leur passion !
Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@seez.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0479419885 »}]
Nos ados exposent leur talent tout simplement ! > EXPOSITION du 18/03 au 30/04/26 Rendez vous le 29/04/26 autour d’un goûter pour les rencontrer.
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