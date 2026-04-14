Nos ados ont du talent : expo et rencontre, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

Nos ados ont du talent : expo et rencontre Mercredi 29 avril, 16h30 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T16:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T16:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00

Entre photos, sport, dessin, activité manuelle ou écriture, ils souhaitent nous faire partager leur passion !

Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@seez.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0479419885 »}]

Nos ados exposent leur talent tout simplement ! > EXPOSITION du 18/03 au 30/04/26 Rendez vous le 29/04/26 autour d’un goûter pour les rencontrer.