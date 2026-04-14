Partageons nos lectures, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez
Partageons nos lectures, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez samedi 25 avril 2026.
Partageons nos lectures Samedi 25 avril, 16h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie
Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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