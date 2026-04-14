Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Partageons nos lectures, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

Partageons nos lectures, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

Partageons nos lectures, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez samedi 25 avril 2026.

Lieu : Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez

Adresse : 9 rue Saint Pierre 73700 Seez

Ville : 73700 Séez

Département : Savoie

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Libre

Partageons nos lectures Samedi 25 avril, 16h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un livre vous a plu ?  Venez en discuter et partagez avec le groupe ! Pour ados et adultes. Gratuit.

À voir aussi à Séez (Savoie)