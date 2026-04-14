Partageons nos lectures, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

Partageons nos lectures Samedi 25 avril, 16h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

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