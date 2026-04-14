Raconte-moi une histoire !, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

Raconte-moi une histoire ! Mercredi 29 avril, 10h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00

Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@seez.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0479419885 »}]

Installez-vous confortablement, on vous raconte des histoires ! Pour se détendre en toute simplicité. Pour tous ! Gratuit.