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Raconte-moi une histoire !, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

Raconte-moi une histoire !, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

Raconte-moi une histoire !, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez

Adresse : 9 rue Saint Pierre 73700 Seez

Ville : 73700 Séez

Département : Savoie

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Raconte-moi une histoire ! Mercredi 29 avril, 10h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00

Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@seez.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0479419885 »}]
Installez-vous confortablement, on vous raconte des histoires ! Pour se détendre en toute simplicité. Pour tous ! Gratuit.

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